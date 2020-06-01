"تموين القاهرة": تواصل مع الغرف التجارية لتنفيذ التدابير الاحترازية بالمتاجر

بدأت مديرية التموين بالقاهرة اتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك وفق تعليمات صادرة من وزارة التموين.

وأكد مصدر لـ"الوطن" أن مديرية التموين تلقت منشور من الوزارة بالتواصل مع المحلات والتنبيه عليها وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والأحياء وإدارات التموين باتخاذ عدة إجراءات داخل المحلات ومنها.

-عدم السماح للمواطنين بدخول المتجر او التسوق دون ارتداء الكمامة

- المحلات التجارية التى تستقبل المواطنين مثل السوبر ماركت والمطاعم ومحلات الحلوانى ومحلات بيع الملابس ومحلات بيع الاحذية وغيرها وجب عليها الالتزام

-مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعى عند الكاشير

-التزام العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى

-الحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لايتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية

-حسن معاملة الزبائن والتأكد على توافر البضائع وحرص المحل على حمايتهم من العدوى

-تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتداءه للتسوق

-تدبير الكمامات بمعرفة المحل لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة

-توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن داخل المتجر

-التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.