نائب بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة بالمطرية الليلة

يحتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، الليلة، بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر، بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية وهي أحد مواقع المسار المقدس.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية، أنّه من المقرر أن يبدأ الاحتفال دون شعب، ويكون فقط مع الأب الراعي وبعض الشمامسة، اليوم الساعة السادسة مساء.

وعيد دخول العائلة المقدس، هو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس في فلسطين إلى مصر، والاحتماء بها، وهي الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت 3 أعوام و6 أشهر و10 أيام.

ومسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر شمل 25 محطة، على 3 مراحل: الأولى: تضمنت العريش والفرما وتل بسطا ومسطرد وبلبيس وسمنود وسخا ووادي النطرون، الثانية: تضمنت المطرية وعين شمس، وباب زويلة، ومصر القديمة حيث كنيسة أبى سرجة الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخيس، ثم ركبت مركب نيلي للمعادي، والثالثة: بدأت بمدنية منف ثم البهنسا ثم إلى جبل الطير ثم الأشمونين واتجهوا لديروط بأسيوط فالقوصية فدير المحرق عند جبل قسقام ثم انتهت الرحلة في جبل درنكة.

وكل الأماكن التي استقرت بها العائلة أقيمت عليها فيما بعد آثار سواء أديرة أم كنائس، وتعتبر مناطق جذب سياحي.