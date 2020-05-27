الأعلى للإعلام يطالب الصحف والقنوات بتخفيف حضور العمالة بسبب كورونا

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراسة عن التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تضمنت ما جاء به من إجراءات وما أصدره من قرارات تتعلق بالالتزام بالضوابط والمعايير، وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر عن الجهات الرسمية ذات الصلة، خاصة وزارة الصحة.

وأوضح المجلس أنّه تلقى شكاوى من العاملين ببعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية، بسبب عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية، وعدم تخفيف حضور العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وتابع المجلس في دراسته التي حصلت عليها "الوطن": "يناشد المجلس هذه المؤسسات بالتطهير والتعقيم لأرجائها كافة، وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهن، خاصة اللاتي لديهن أطفالا عمرهم أقل من اثنى عشر عاما".

ولفتت الدراسة إلى أنّ المجلس تلقى كذلك أكثر من 50 شكوى، ناقشها ونظر فيها، ونتج عنها تصدّر صفحات فيس بوك في عدد الشكاوى بواقع 18 شكوى، وتقرر حجب 10 صفحات بينما تقرر حفظ الشكوى للثمانية الباقين، ثم المواقع الإلكترونية بواقع 17 شكوى، تم حفظ 13.

وجاءت القنوات التليفزيونية بواقع 3 شكاوى، وتقرر إنذار اثنين وهما قناة المحور بسبب برنامج 48 ساعة، وقناة النهار بسبب برنامج باب الخلق الذي يقدمه محمود سعد، مع إلزام البرنامج بتقديم اعتذار، بينما تم حفظ الشكوى ضد قناة العربية الحدث بسبب برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه لميس الحديدي.

كما تلقى المجلس شكويين ضد مواقع رسمية لجرائد وقرر حجب أحدهما، وهو موقع جريدة الشورى، وإنذار موقع جريدة تحيا مصر، وأوضحت الدراسة أنّه "تم التواصل مع رئيس التحرير وتعهد بإزالة الخبر".