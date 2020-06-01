"شعيب": صرف مليون و685 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين بمطروح في 6 شهور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالى مبلغ مليون و685 ألف جنيه، لـ2266 مستفيدا، خلال الستة أشهر الماضية.

وقال "شعيب"، اليوم، إن هناك متابعة مستمرة لجميع شكاوى المواطنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، والعمل على توفير جميع الخدمات، ومد يد العون لغير القادرين والتيسير عليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين ومساعدتهم فى حياة كريمة وخاصة فى ظل أزمة جائحة كورونا والآثار السلبية منها.

وأكد "شعيب" على الإهتمام بأصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين وتكفل المحافظة بمصاريف علاجهم تيسيرا عليهم.

وقالت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح إنه على مدار الستة أشهر الماضية حولنا 179 للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة، وتكفل المحافظة بجميع نفقات علاجهم، كما صرفت المحافظة مساعدات علاجية شهرية لـ611 مستفيد، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية مختلفة بإجمالى مبلغ ٦٤١.٥ الف جنية لعدد ١٤٧٦ مستفيد من المواطنين نظرا لظروفهم التى يعانوا منها، ما بين مساعدات الأرامل والمطلقات ومساعدات لتسديد الرسوم الدراسية لغير القادرين ومساعدات زواج وشراء بضاعة لبعض المواطنين لإعاناتهم على أعباء الحياة وإيجاد مورد رزق والعيش بكرامة.