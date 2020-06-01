بدلا من العقاقير.. مشروبات وخضروات وفاكهة تقوي المناعة

تزامنًا مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي بدأت أعداده في التزايد، خلال الآونة الأخيرة، اهتم البعض بتناول الفيتامينات التي تقوي المناعة، المتوفرة في بعض العقاقير الطبية، الأمر الذي ساهم في نقص تلك العقاقير من الصيدليات.

وفي ذلك الصدد، يوضح الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة الموضعية، لـ"الوطن" البدائل الطبيعية لتناول الفيتامينات الموجودة في العقاقير، نظرًا لأهميتها في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض والتئام الجروح.

فيتامين C

ويمكنك الحصول على فيتامين C بصورة طبيعية من الخضروات مثل البروكلي والفلفل الألوان والليمون والطماطم، أو الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي والجوافة والفراولة والكيوي.

فيتامين D

أما فيتامين D يمكنك الحصول عليه من الزبدة أو اللبن كامل الدسم أو البيض، أو بمجرد التعرض لأشعة الشمس، خلال ساعات النهار.

البروتين والزينك

ويمكنك الحصول على عنصر البروتين والزينك والعديد من الفيتامينات عن طريق طحلب السبيرولينا ويكفي 100 جرام فقط منه.

عصائر طبيعية تقوي جهاز المناعة

ومن خلال مجموعة من العصائر الطازجة يمكنك الحصول على العديد من الفيتامينات، ومن أهم هذه العصائر: "بنجر مسلوق - عصير برتقال طازج - نصف لمونة"، ويضرب في الخلاط ويتناول دون تصفية، إذ يمد الجسم بالحديد وفيتامين C.

العصائر الخضراء Rubj: وهي عبارة عن "حزمة كرفس - حزمة بقدونس - حزمة جرجير - 200 مل من عصير البرتقال - لمونتين"، يضرب في الخلاط ويشرب طازجًا.