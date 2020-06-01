فرق الطوارىء بسيوة تطهر 6 مناطق سكنية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة عن تنظيم حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة فى عدد 6 من المناطق السكنية بسيوة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "الحصيوى"، اليوم، إن فرق الطوارىء طهرت مناطق تابة، وسيدى رحيم، وزقاوة، وأبوبكر الصديق، ومدخل المدينة، كما تضمنت أعمال النظافة ورفع القمامة من 3 مناطق سكنية وهم مناطق "بريزى ، وأبوبكر الصديق ، و شارع مصنع الملح"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة.

وأضاف أن هناك فرق تنفذ أعمال الرش والتطهير للسيارات الوافدة لمدينة سيوة فى مدخل المدينة عن نقطة كمين "ك٧" بجانب أعمال قياس درجة الحرارة للمواطنين الوافدين للمدينة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والطب الوقائى بسيوة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.