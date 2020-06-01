رئاسة مدينة القصاصين: ملصقات على سيارات الأجرة للتوعية بأهمية الكمامة

أعلنت هدى عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية شن حملة اليوم لوضع ملصقات توضح مدى أهمية ارتداء الماسك الواقي وتم وضعها على جميع السيارات داخل المواقف التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وأشارت هدى عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة إلى أنها كلفت إدارة المتابعة والتفتيش بضرورة المتابعة المستمرة على المواقف والسيارات وارتداء السائقين والركاب للكمامه على حسب التعليمات الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن ، وذلك لليوم الثانى على التوالي، بالإضافة إلى متابعات لكافة أعمال النظافة بالقطاعات المختلفة وتطهيرالمنشأت العمة والحكومية للوقاية من كورونا.