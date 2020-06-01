"صفر" وفيات بفيروس كورونا في إسبانيا اليوم

تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا على أساس يومي في إسبانيا، بحسب إحصائية جديدة نشرت اليوم، إلى مستوى الصفر.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيانات جديدة بأنه لم يجر تسجيل أي وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات كل من 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو، و4 حالات في 30 مايو، و2 في 31 مايو.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة جديدة، مقابل 96 في إحصائية أمس الأحد، ليصل إلى 239638.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والسادسة من حيث الإصابات.