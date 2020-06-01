مستشفى الصدر بالإسماعيلية تستقبل مصابي كورونا بداية من اليوم
كتب:
جمال حراجى
06:35 م | الإثنين 01 يونيو 2020
انتهت مديرية الصحة بالإسماعيلية من تجهيز مستشفى الصدر لتكون حجر صحي لحالات فيروس كرونا فى إطار إختيار وزارة الصحة ضمن الـ320 مستشفى من بينهم مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى الصدر، وتوفر مديرية الصحة بالإسماعيلية الأطقم الطبية المدربة من الذين عملوا بمستشفى العزل بابوخليفة للإستفادة بخبراتهم وتدريب عدد من اطباء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للعمل بمستشفى الصدر.
وتقع مستشفى الصدر جنوب مدينة الإسماعيلية بداية طريق الإسماعيلية السويس فى مدخل الإسماعيلية الجنوبي بالقرب من مستشفى الحميات، وتستضيف الحالات التى يشتبه فى إصابتها لأخذ مسحات أولى للحالات وحجزها المدة المقررة وتحويلها لمستشفى العزل بعد المسحة الثانية فى حالة إيجابية التحاليل.