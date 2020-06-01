اليونان: مستعدون للتعامل مع الاستفزازات التركية في البحر المتوسط

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن بلاده مستعدة للتعامل مع الاستفزازات التركية في حال قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال النائب بالبرلمان الليبي، ميلود الأسود، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط شرق البحر المتوسط، خطوة غير شرعية ستزيد من التوتر بين دول المنطقة، ومن حجم التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.

والأسبوع الماضي، أعلنت تركيا أنها تخطّط لبدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية، التي تم تحديدها بموجب اتفاق مثير للجدل جرى توقيعه بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الإخوانية فايز السراج، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.