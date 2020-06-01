وزير التعليم العالي: المواطن هو المتحكم في انتشار كورونا أو القضاء عليه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أي وباء يمر بمراحل متعددة، تبدأ بظهور الوباء ثم الانتشار ثم الانحدار والإنكسار بعد وقت، وفي مصر ظهر فيروس كورونا في شهر مارس، ومع الرصد اليومي لعدد الحالات، نحن نسير على المنحنى التصاعدي والمراحل الطبيعية للفيروس، والفيروس ينتقل عن طريق الإنسان.

وأضاف عبدالغفار، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الشخص الواحد يعدي 3 أو 4 أشخاص، والشخص هو من يعدل الأرقام بالصعود أو الهبوط للمنحنى، والإنسان من يتسبب بزيادة الأعداد أو السيطرة على الأعداد، ولا توجد قرارت ولن يكون هناك قرارات للقضاء على الفيروس.

وتابع عبدالغفار، أنه يجب الأخذ بالأسباب، والسبب لانتشار الفيروس هم الأشخاص الحاملين للفيروس، وكل شخص موجود في المجتمع يعتبر نفسه رقم صحيح في المعادلة، وبدون الالتزام، لن تكون هناك قرارات تقضي على الفيروس.