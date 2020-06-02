مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:34

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:22

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:14

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:15

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:07

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:25