التنمية المحلية: إزالة أكثر من 15000 تعدي على الأراضي الزراعية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن العاملين في الوحدات المحلية بالمحافظات استمروا في العمل، خلال إجازة العيد، لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية الخاصة بالبناء ومحاولة تحويلها إلى مباني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على شاشة "dmc"، من تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه جرى إزالة أكثر من 10 آلاف مخالفة على أملاك تابعة للدولة وأملاك خاصة، وإزالة أكثر من 15 آلاف مخالفة تعديات على الأراضي زراعي.

وتابع: "مستمرون في متابعة تكليفات رئيس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق ارتداء الكمامات، وقبل العيد بأسبوع جرى منح كافة الموظفين في الوحدات المحلية الكمامة، وأي مواطن يريد الحصول على الخدمة يجب أن يرتدي الكمامة وجرى إلزام سائقي الميكروباصات بارتداء الكمامات".