"مياه الشرب": تطبيق قراءتي يتيح قراءة فاتورة المياه

قال إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه بدأ عمل تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءات عدد المياه، مشيرًا إلى أنه متاح على جوجل بلاي ستور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على شاشة "dmc"، من تقديم الإعلامية سارة حازم، أن أي مواطن يستطيع تحميله وإدخال قراءة عداد المياه بنفسه كل شهر.

وتابع: "العميل هيقدر يدخل رقم قراءة العداد، والتطبيق يتيح له ذلك، وبهذا نضمن أن تكون الفاتورة دقيقة".

وواصل: "مازال نظام القارئ موجودًا ولن نستغني عنه، ولكننا نتيح هذا التطبيق في ظل إجراءات الشركة القابضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحتى الآن نرسل المحصلين التابعين للشركة والدفع عن طريق التطبيق سيكون الخطوة المقبلة".