رئيس "القابضة للمياه" يتابع مشروعات الصرف الصحي بـ"فيديو كونفرانس"

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات: أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحيرة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجا، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن ّمبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصرف الصحي في 32 قرية من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة بقيمة 421 مليون جنيه، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنّ الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروعات حتى 31 مارس من العام الحالي، حيث انتهت جميع الشركات من إجراءات الرفع المساحي بـ29 قرية، كما تم الانتهاء من معظم اختبارات التربة بالقرى المستهدفة، وكذا التعاقد مع المكاتب الاستشارية للتصميمات وإعداد مستندات طرح المشروعات للمناقصات بجميع القرى، وتم إنهاء التصميمات فى عدد 10 قرى حتى الآن.

وتابع رئيس الشركة، أنّه جرى البدء في التنفيذ الفعلي بـ3 قرى وهي المراونة بمحافظة أسيوط، وزاوية العوامة بمطروح، وبحيرة ناصر بأسوان، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 3 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة منتصف العام الحالي، و20 قرية بنهاية شهر ديسمبر 2020، و9 قرى العام المقبل.