"حميات الأقصر" ينفي نفاد تنك الأكسجين ووفاة حالات

نفى الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، اليوم، صحة ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وفاة بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، داخل المستشفى نتيجة نفاد تنك الأكسجين، مؤكدًا أن حدوث حالات الوفاة أمر يومي داخل مستشفيات الفرز أو العزل هو المعدل اليومي لشدة تأثير مضاعفات الفيروس.

وأوضح الرملي، أن ما حدث داخل المستشفى هو وجود عطل مفاجئ أدى إلى استخدام اسطوانات الأكسجين كبديل، وذلك لحين إصلاح العطل، مشيرا إلى أن المستشفى حينها استخدم 50 اسطوانة مملوءة ومجهزة، بالإضافة إلى 15 جهاز "نوبيليزر" ومولدي أكسجين، ذلك قبل أن يتم إصلاح العطل وتنتظم عملية خدمة المصابين بصورة طبيعية.