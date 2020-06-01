عبدالغفار عن كورونا: التوقع بـ"صفر إصابات" صعب وكل الاحتمالات واردة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة للمواطنين: "محدش ينتظر حاجة تكون في إيده والبيانات والاجراءات الحسابية مش هتراقب سلوك الناس.. كل واحد يراقب سلوكه، مفيش وسيلة لمراقبة شخص 24 ساعة في بيته وعمله، وكل شخص مسؤول عن تصرفاته".

وأضاف عبدالغفار، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص فيروس كورونا في مصر والعالم، خصوصا مع استبعاد وجود لقاح ودواء الفترة الحالية، "كل شخص يلتزم بإجراءات الدولة، لتغيير المعادلة وللسيطرة على المرض".

وتابع عبدالغفار، أن الوصول لصفر إصابات أصبح صعب التوقع في الفترة الحالية، ونستطيع توقعه في حال ثبات أعداد المصابين على المنحنى التصاعدي، والثبات على قمة الهرم، "بعد أسبوعين من النهاردة، وفي حال الالتزام نستطيع تحديد موعد الوصول للقمة، والطريق للشفاء الكامل".

عبدالغفار: لا نستطيع التحليل لـ100 مليون مواطن

واستكمل عبدالغفار، أن حوالي 80% من حالات كورونا ليس لديه أعراض، لكنه ينقل المرض، ولا نستطيع التحليل لـ100 مليون مواطن.