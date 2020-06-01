"تعليم الأقصر" تعلن تخصيص موقع الوزارة لتقديم الابتدائية ورياض الأطفال

أعلن الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم، أنه تقرر تقديم التلاميذ للصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال إلكترونياً، بدءا من اليوم حتى نهاية الشهر الجاري الموافق 2020/6/30.

وأوضح عايد، أنه يتم التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال رابط وزارة التربية والتعليم التالى (https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx)، كما سيتم إتاحة رابط تقديم رياض الأطفال خلال ساعات.

ولفت وكيل التعليم بالأقصر مواصلة تجهيزات واستعدادات المديرية تمهيداً لبدء إمتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في 21 يونيه الجاري، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 13 يونيو بمختلف التخصصات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتطهير وحماية لجان الامتحانات والاستراحات للمراقبين نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.