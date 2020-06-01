"سيغير قواعد اللعبة".. معلومات عن "أفيفافير" أول دواء معتمد لكورونا

اعتبارا من 11 يونيو الحالي، من المقرر أن تبدأ روسيا في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بأول دواء معتمد في البلاد لعلاج الوباء التاجي، لتتمكن من عودة عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه من جديد بعد انتهاء تلك الأزمة.

ومن المقرر أيضًا أن تنتج الشركة المصنعة لدواء "أفيفافير" ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا، حسبما قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء، لـ"سكاي نيوز".

وفيما يلي تستعرض "الوطن" معلومات عن عقار "أفيفافير" الجديد:

- بدأ تصنيعه في مارس.

- من تصنيع شركة "كيمرار" .

- التجارب الإكلينيكية على الدواء شارك فيها 330 شخصا.

- كشفت عن نجاحه في علاج الفيروس في أغلب الحالات خلال 4 أيام.

- وزارة الصحة الروسية اعتمدت الدواء بموجب تدابير خاصة معجلة.

- مبني على أساس دواء ياباني مسجل في عام 2014، ومر بمراحل اختبار مهمة قبل أن يعدله الخبراء الروس.

- قال عنه ديمترييف إنه "سيغير قواعد اللعبة".