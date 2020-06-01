ضبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء برحلة طيران للعالقين بالخارج بمرسى علم

تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولي، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر، رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية.

وحسب بيان رسمي لجمارك مرسى علم مساء اليوم، تمكن رجال جمارك مطار مرسى علم، من إحباط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء بحوزة راكبين على متن رحلات طيران المصريين العائدين من الخارج.

فى المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين عبر إحدى رحلات الطيران للمصريين العالقين بالخارج، تم تمرير حقيبة الراكب "و. م. ص"، على جهاز الفحص بأشعة إكس راى، فأفاد بالإشتباه فى وجود أسلحة بيضاء.

وجرى تفتيش حقائبه بمعرفة مأمور الجمرك، فتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد و3 نصل على شكل سهم، و5 مطاوى مختلفة أحجام وأنواع أخرى من الأسلحة البيضاء داخل حقائبه.

وفي المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب "إ. ع. ب"، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص، تم الاشتباه فى وجود أسلحة بيضاء، وبتفتيش الحقيبة، تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبي بطول 80 سم.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر ضبط جمركى، واتخاذ الإجراءات القانونية، تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.