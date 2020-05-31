عاقل: لن نغلق فندق الغردقة رغم ظهور حالة مصابة بكورونا بين نزلائه

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنّ الفندق الذي جرى اكتشاف إصابة إحدى نزيلاته بالغردقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لن يتم إغلاقه ويستمر في استقبال الزوار المصريين.

وأوضح عاقل أنّ الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، ألزمت الفنادق بوجود دور كامل داخل كل منشأة فندقية لعزل النزلاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعيدا عن إقامة النزلاء الآخرين

ولفت إلى أنّ مديرية الصحة والطب الوقائي بالبحر الأحمر، تحدد وفقا لحالة النزيلة المرضية استمرار إقامتها بدور العزل بالفندق أو نقلها لأحد مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأضاف، لـ"الوطن"، أنّ الفنادق التي بدأت التشغيل حاليا بطاقة قصوى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، التزمت بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعت وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا وجود لجان من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، تتولى التفتيش الدوري على الفنادق العاملة للتأكد من التزامها بتطبيق الضوابط والمعايير الخاصة بالتشغيل.

وأكد أنّ الفنادق العاملة حاليا لن يسمح لها بزيادة نسب استقبال الزوار المحددة حاليا بـ25% من السعة الإجمالية للفندق إلى 50%، إلا بعد أن تحصل على الشهادة الثانية للسلامة الصحية، واستيفاء الضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل.