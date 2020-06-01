المتحدث باسم البرلمان: 7 نواب مصابين بكورونا حتى الآن

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه بعد 6 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر لمصر، نجدها تؤسس لدولة حديثة من حيث البنية التحتية، ومن حيث البنية السياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، دولة حديثة بكل معانيها، دولة قرارها مستقل، دولة إرادتها تصطف أمام أقوى دول العالم، وتقف لها ندا بند، ودولة أصبحت لها قرار، وتستعيد ميراثها ورصيدها التاريخي لقيادة المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عدد المصابين بكورونا بين صفوف نواب البرلمان، وصلوا لـ7 حالات ثبت إصابتهم، وجميعهم تم عدوتهم من خارج البرلمان، خصوصا مع الإجراءات الاحترازية التي تتم بالمجلس، على أعلى ما يكون.

وتابع حسب الله: أن المجلس سيكمل عمله ولن يتوقف، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، "سيتم التقليل لعدد المترددين على المجلس والعمالة بالمجلس خلال أيام الانعقاد، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل".

وأشار حسب الله، إلى أن مجلس النواب مطالب بمناقشة الموازنة العامة للدولة، وقوانين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقبل رفع دور الانعقاد الحالي، سينتهي المجلس من القوانين المطالب المجلس بإنهائها.