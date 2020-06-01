عودة: علاج 85% من إصابات العرب بكورونا في إيطاليا بالهاتف

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية في روما، إن الجيش الأبيض في إيطاليا مستمر في حربه ضد فيروس كورونا، وأنه استطاع أن يتفوق على هذه جائحة.

وأوضح أن هناك بحثًا وحيدًا في إيطاليا للقاح مدعوم من شركة إيطالية، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء من هذه اللقاح ويكون جاهزًا للاستخدام في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الوضع في إيطاليا في تحسن مستمر، وهناك 180 إصابة بفيروس كورونا اليوم، وهناك زيادة في حالات الشفاء، وأن 84% من المصابين يتم علاجهم بالعزل الصحي المنزلي.

وأكد رئيس الرابطة أن الجلطات الدموية الناتجة عن التهابات رئوية سبب وفيات الكثير من ضحايا كورونا، موضحًا أن هناك بروتوكول لعلاج المصابين في المنزل في أول 5 أيام، والتي تشهد ظهور أعراض تتمثل في ارتفاع الحرارة وفقدان حاسة السم والتذوق وصداع بالرأس، لافتًا إلى أن 85% من إصابات الجالية المصرية والعربية والإيطاليين تم علاجهم عبر الهاتف.

وناشد، منظمة الصحة العالمية بالسماح بتشريح جثث ضحايا الفيروس، للكشف عن كثير من الأسرار عن كورونا، موضحًا أن تشريح الجثث أثبت وجود جلطات دموية، ما يظهر أن هناك خطأ كبيرًا ارتكبه الأطباء باستعمال غرف الإنعاش للمصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن غرف الأنعاش والأكسجين غير مفيد لمصابي فيروس كورونا في حال الحالات الدموية.

وأوضح أن 85% من وفيات إيطاليا من كبار السن ومصابين بأمراض الكبد والكلي والسرطان، وأن فيروس كورونا تسبب في حدوث جلطات دموية وعجل من وفاتهم، مستنكرًا رفض الصحة العالمية لتشريح جثث الضحايا.