الدقاق: توزيع كمامات مطابقة للمواصفات بسعر التكلفة بمدن البحر الأحمر

كشف أحمد الدقاق، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، عن توزيع أكثر من ٢٠ ألف كرتونة كمامات لأهالي مدن البحر الأحمر بسعر التكلفة وذلك للتصدي لانتشار جائحة كورونا، مؤكدا توفير الكمامات وتوزيعها على ثلاث مراحل بجميع مدن المحافظة.

وأشار الدقاق، لانطلاق المرحلة الثالثة استمرارًا لمبادرة حياة كريمة، فإنه تم توزيع عشرة آلاف كرتونة غذائية بحلايب وأبو رماد وشلاتين ومرسى علم والقصير للأسر الأكثر احتياجاً، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد عماد سيف الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية عن توفير الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات بسعر التكلفة وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن والمواصلات العامة والمصالح الحكومية والأسواق لمواجهة فيروس كورونا.