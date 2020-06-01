محافظ البحر الأحمر عن ظهور حالة مصابة بكورونا في فندق: لا تعتبر شيئا

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على رصد حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد الفنادق، قائلا إن هناك 62 منشأة حصلت على التصاريح للعمل في نطاق محافظة البحر الأحمر من قبل وزارة الصحة والسياحة بشروط صارمة، وهناك بعض الفنادق حصلت على نسبة تشغيل 25% داخل بعض المنتجعات هي فنادق صغيرة ولا تستوعب أكثر من 25 غرفة وعند وجود نسبة الـ25% بمعنى أن نسبة التشغيل كانت حوالي 5 غرف.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أن أحد هذه الفنادق كان بها حالة مصابة بفيروس كورونا وهذه الحالة كانت من حوالي 2000 شخص ترددوا خلال فترة العيد على المنشآت السياحية فلا يعتبر شيئا أصلا، ولكن بالعكس أن هذا نتيجة إيجابية نستطيع من خلالها برفع نسبة التشغيل إلى 50% وهو ما تم مناقشته مع وزير السياحة خلال فترة العيد وأنه إذا تم النجاح في هذه التجربة يزيد من نسبة التشغيل ومعنى وجود حالة مصابة لا يؤثر في شيء في أن تكون المرحلة المقبلة رفع السعة الاستيعابية.

وتابع أن الإجراءات بالنسبة للغرف أنه لا توجد غرفة مجاورة للأخرى لأنه عند عمل خطة الإشغال تكون عبارة عن تسكين غرفة والتي بجانبها لا تعمل وهكذا، وترك دور كامل للعزل في حالة حدوث أي إصابات، بالإضافة لوجود عيادة طبية خاصة بوزارة الصحة وليست خاصة وعمل قياسات الحرارة بصفة مستمرة مرتين في اليوم بالنسبة للنزلاء، أما بالنسبة للعاملين لا يتم تغيير أطقم الخدمة إلا بشكل وأسلوب معين والكشف عليهم لمدة 15 يوما وبعد ذلك يتم التبديل بأطقم أخرى.