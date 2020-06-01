فيديو.. عكاشة: معارضو ترامب يحاولون استغلال حادث جورج فلويد ضده

قال الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهد انخفاضًا في عدد حوادث مقتل المواطنين على يد الشرطة، مشيرًا إلى أن معارضي الرئيس الأمريكي ترامب يحاولون استغلال حادث جورج فلويد ضده.

وتابع "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين ليس بعيدًا عن ما يحدث في أمريكا.

وأكد "عكاشة" أن أحداث العنف الجارية الآن في الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن حدثت في فترة التسعينيات، متوقعًا عدم استمرار عمليات الشغب في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.