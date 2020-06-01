ترامب يتوعد باعتقال آلاف الأشخاص في ‎واشنطن

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتقال آلاف الأشخاص في ‎واشنطن، لإعادة السيطرة على الوضع، حسبما ذكرت‏ قناة CBS News في نبأ عاجل.

ودعا ترامب حكام الولايات إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وطالب الرئيس الأمريكي، بفرض القانون والنظام، في تعليق له على المظاهرات في بلاده.

وقال ترامب أمس، إن الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها.

وأكد أن تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات، قائلا: "على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم"، مشيرا إلى أن العنف والتحريض عليه جريمة فيدرالية.

وحدث تدافع وصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في محيط البيت الأبيض، أمس، ضمن الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض.