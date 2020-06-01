ترامب يتهم بايدن بالعمل على إطلاق سراح "الأناركيين المخربين"

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين خلال الاحتجاجات الأخيرة، التي اندلعت عقب مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد بيد الشرطة الأميركية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

واتهم ترامب، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، مقربين من بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال ترامب: "جو النعسان لا يعرف شيئا عما يقوم به فريقه في الاحتجاجات"، مضيفاً أن 13 فردا من فريق بايدن "يتبرعون بالمال لإطلاق سراح مخربين في مينيابوليس".

واختتم ترامب سلسلة تغريداته بالقول: "موعدنا في الثالث من نوفمبر"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الأميركية 2020.