الحكومة: تحديد مصير فتح دور العبادة والمطاعم نهاية الأسبوع الجاري

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على توجه الدولة لفتح الاقتصاد وعودة الحياة بشكل تدريجي رغم ارتفاع أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأوضح أن مراجعة القرارات مستمرة وفقًا للمعطيات على الأرض والوضع الوبائي، فعندما قررت الدولة أن تقوم بعملية الغلق التدريجي اعتمدت على الوضع على الأرض والآن نفس الوضع بالنسبة للفتح التدريجي يعتمد على هذا العنصر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن اجتماع لجنة الازمات المتوقع أن يعقد نهاية هذا الأسبوع سيحدد مسار استكمال عملية الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال كافة الأوضاع على الأرض فيما يخص دور العبادة والمطاعم ودور السينما والمسرح.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار الفتح لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت لكن بالطبع سيكون هناك تدرج، مشيرا إلى أن الأسرع والأقرب أو الأبعد في عمليه الفتح ستحدده اللجنة في اجتماعها.