الحكومة: "دفعنا تمن شهر رمضان وعيد الفطر في تزايد الأعداد"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك دول فتحت النشاط الاقتصادي لديها، مثل روسيا، رغم أن عدد الإصابات لديها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بلغ في أحد الأيام 10 آلاف إصابة، ورغم ذلك قرر الرئيس بوتين بعد ذلك بيوم، عودة موظفي الدولة لأعمالهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "سعد"، أنه لا يوجد تعارض بين إعادة الفتح وتزايد الأعداد، طالما وجدت الضوابط الاحترازية، "يعني المواطن لو قعد في بيته 10 ساعات، ونزل ساعة من غير ضوابط احترازية في الشارع، وأصيب أفضل؟ أم ينظم حياته كلها بالضوابط الاحترازية؟".

وتابع: "الإجابة بالطبع الالتزام بالضوابط مع النزول أفضل من أي شيء، والدليل أننا الآن دفعنا ثمن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في تزايد الأعداد".