"الوزراء": قرار فتح المطاعم أقرب من أي وقت مضى بضوابط صارمة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يخص فتح الأندية والمطاعم، خاصة المطاعم التي لا تعمل على الديلفري تضررت كثيرا، واقترب النظر في الملف الخاص بها، لاتخاذ قرار بموعد الفتح عن أي وقت مضى، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الفتح سيكون وفقًا لضوابط شديدة الصرامة، ولن تكون أبدا بنفس الطاقة الاستيعابية كما في السابق، وستخضع لرقابة المحليات، ومن سيخالف ذلك ستسحب رخصته.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة تنظر إلى شكل الاصابات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد،"الحمد لله معظم الحالات والإصابات اليومية بسيطة، تستجيب للعلاج المنزلي في خمسة أيام، بما يقلل العبء على المستشفيات".

وتابع: "مازلنا لدينا رصيد من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، وبقية المستشفيات الجامعية التي لم تستخدم، بالإضافة لخيار إقامة مستشفيات ميدانية لو ارتفعت الحالات وخرجت عن السيطرة، وإن شاء الله ما نوصلش لده".