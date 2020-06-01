بينهم طبيبين.. إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في ميت غمر

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورنا المستجد بينهم اثنين من الأطباء أحدهما استشار جراحة والآخر استشاري نساء وتوليد ليرتفع إجمالي الحالات الإيجابية إلى 48 حالة.

وذكر الطوبجي، علي صفحته علي موقع التواصيل الاجتماعي "فيس بوك" أن الحالات الإيجابية هي لطبيب استشاري جراحة عمره 51 سنة، وطبيب آخر استشاري نساء وتوليد عمره 56 سنة، مقيمان بمدينة ميت غمر، بالإضافة إلي شاب عمره 20 سنة، وفتاة عمرها 17 سنة، ورجل عمره 58 سنة، ومقيمون بمدينة ميت غمر، وسيدة عجوز عمرها 82 سنة بقرية الرحمانية، ورجل عمره 48 سنة بقرية كوم النور.

وأوضح أن إجمالي الحالات في ميت غمر عبارة عن وفاة 10 حالات، وشفاء 15 حالة، وخروج وعزل منزلي 10 حالات، وتحت العلاج 13 حالة.

وأشاد الطوبجي، بسلوكيات أبناء ميت غمر خلال الساعات الماضية وزيادة معدل ارتداء الكمامات بشكل ملحوظ وناشد الجميع بالالتزام بهذا السلوك والحرص علي التباعد الاجتماعي والنظافة العامة والشخصية والبقاء بالمنازل قدر الإمكان.