مدير مستشفى شربين: مصاب بكورونا هرب.. ورجعناه من بيته بمساعدة الأمن

كشف الدكتور صابر مشالي مدير مستشفى شربين بالدقهلية، تفاصيل هروب مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، قائلا: إن رجل عمره 39 عاما، وصل للمستشفى بأعراض كورونا، وتم سحب مسحة منه، وتبين انها ايجابية لفيروس كورونا، وأنه هرب من المستشفى، خوفًا من الموت بداخله، طبقًا لما يسمعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مشالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنهم بحثوا عنه داخل المستشفى ولم يجدوه، وأبلغوا الطب الوقائي وأجهزة الأمن، وأخذوا سيارة وذهبوا له في منزله لاصطحابه للمستشفى لتلقي العلاج، مشيدًا بتعاون أسرته مع المستشفى.

وأشار إلى أنه يتلقى العلاج الآن، وحالتة جيدة، لافتًا إلى أنه يتلقى العلاج مع 3 مرضى ايجابيين للفيروس، وكل مريض يتلقى العلاج في غرفة مستقلة.