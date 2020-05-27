رئيس مدينة الدلنجات: هروب مريض بكورونا من المستشفى لتهنئة أهله بالعيد

كشف كامل علي غطاس، رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تفاصيل هروب مواطن مريض بفيروس كورونا من مستشفى العزل لتهنئة أهله بعيد الفطر المبارك.

وقال غطاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن هناك مواطنا هرب من مستشفى كفر الدوار بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذهب إلى أحد منازل أقاربه قبل التوجه إلى منزله ولكن رفضوا استقباله ونصحوه بالعودة إلى المستشفى.

وأضاف: "أهله قاموا بالتبليغ عنه وتم إعادته إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن المراقبين الصحيين يدونون بيانات كافة المخالطين وتمكنوا من تسجيل كافة من خالطهم وحصرهم وتم التواصل معهم بعد هروبه.

وأشار رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إلى أن هناك وعيا كبيرا من قبل المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد وأن أقاربه رفضوا استقباله وتمت إعادته للمستشفى.