عاجل.. سي إن إن: الشرطة العسكرية تستعد للانتشار في واشنطن

أكد مسؤولون أمريكيون لقناة "سى إن إن"، أن كتيبة شرطة عسكرية، في طريقها للانتشار في العاصمة واشنطن، موضحة أن مهامها لا تشمل اعتقال متظاهرين.

وأعلن حاكم نيويورك منع التجوال في الولاية، بسب أحداث الشغب التي شهدتها الولاية وعدد من الولايات الأخرى، التي انفجرت إثر مقتل رجل من أصول أفريقية على يد الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب كان ممتعضًا لما جرى في حادث مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب"، مؤكدة أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد.

وتابعت وفقًا لقناة "العربية"، أن وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكام الولايات، لكنهم فشلوا في ذلك، مؤكدة أن هناك أدلة متزايدة على تورط حركة "أنتيفا" في أعمال العنف.

وأكدت أن ترامب طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة، مشيرة إلى نشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية.