مسؤول "الشؤون الوقائية" بالصحة: "إصابات كورونا هتزيد والوفيات هتقل"

توقع الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، الفترة المقبلة، مع قلة أعداد الوفيات، موضحًا أن مصر رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلا أنها مازالت تسير بوتيرة ثابتة أو معدلات ثابتة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقال "عبدالفتاح"، أنه بالرغم من تزايد الإصابات، لكن عند قراءة الوضع بشكل أفضل، يجب أن نتناول أرقام الوفيات، كونها العنوان الصادق للحكم على مجريات الأمور، وكذلك آليات مواجهة الأزمة، موضحًا أن أعداد الإصابات، التي بلغت ما يتجاوز 26 ألف حالة عند مقارنتها بأرقام الوفيات رغم ارتفاعها في اليومين الأخيرين، سنجدها 1005 حالة وفاة، وبالتالي فإن نسبة الوفيات لا تتجاوز 3.8 %، وهو معدل مقبول.

وتوقع وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، تراجع معدلات الوفيات في الفترة المقبلة، رغم تزايد الإصابات المتوقعة نظرًا لجودة البرتوكولات المتبعة في العلاج، لا سيما العلاج المنزلي للحالات البسيطة، مع بزيادة أعداد الإصابات بمصر بفيروس كورونا مثلما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه يجب في الوقت ذاته النظر لطرفي المعادلة، فوزارة الصحة مستمرة في تقديم العلاج للمصابين، فضلًا عن مواجهة انتشار الفيروس بالمجتمع التي تحتاج للتحكم ويجب إغلاقها عبر قطع آليات الانتشار، مؤكدًا أن الأوبئة أنواع، وتنتقل عبر طرق متعددة، إما عن طريق الهواء مثل الدرن والحصبة أو عن طريق الرذاذ مثل فيروس كورونا أو الحصبة الألمانية، أو إنفلونزا العادية الموسمية، وأخرى عن طريق التلامس مثل فيروسات الدم، وأخرى تنتقل عن طريق الوسائط الناقلة أو العائل الوسيط عبر حشرات البعوض.

وأكد أن فيروس كورونا المستجد "ينتقل عن طريق الرزاز المحمول، وبالتالي آلية انتشاره يجب قطعها عبر المسافة الآمنة، وهي ألا تقل عن متر واحد، وهو الحد الآمن للاختلاط، كما أن الخط الثاني في آلية مكافحة انتشار الفيروس، بعد المسافة الآمنة هي تغطية فتحة الأنف والفم، بينما الآلية الثالثة تكمن في تنظيف وتعقيم الأسطح باستمرار خاصة إذا لامستها الأيد فيجب تعقيمها، لأن الفيروس إذا لم يجد أجساما مقاربة له، يسقط الرذاذ الحامل على الأجسام الصلبة ومن ثم قد ينتقل إذا تم ملامسة الجسم الصلب.

وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن النظام الصحي المصري مازال قادرا على استقبال المصابين، ويتحرك بشكل ديناميكي مع تزايد الأعداد، وهذا شهدناه منذ بداية أزمة استقبال العالقين القادمين من الصين، وتوسعنا تدريجيا حيث تم افتتاح الآن الكثير من المستشفيات.