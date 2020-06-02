وزيرة الصحة تناشد المواطنين: "بلاش نسحب الأدوية علشان فيه نقص عالمي"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه ملاحظ السحب الكبير من المواطنين على الأدوية التي تستخدم لعلاج كورونا بالمستشفيات الخاصة، موجهة الدعوة للمواطنين، في حال احتياجه لهذه الأدوية، سيجدها بوزارة الصحة.

وأضافت زايد: "الدواء موجود في 5013 وحدة صحية ومركز طبي بكل أنحاء مصر، وعربات القوافل في القاهرة فقط 65 سيارة قوافل، بلاش نسحب الأدوية دي علشان في نقص عالمي، فبلاش نخزن الأدوية، خلينا نتيحها للي عنده احتياج حقيقي".

وأضافت زايد، خلال حديثها مع مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدراسة مد سن المعاش لسن الـ62 سنة، ويتم دراسته الآن، خصوصا أن الأطقم الطبية كما زاد سنها زادت خبرتها.