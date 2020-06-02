عاجل.. ترامب يلقي كلمة بعد قليل من حديقة البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بعد قليل من حديقة البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأفادت قناة "العربية" بوجود تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البيت الأبيض .

فيما أفاد التقرير الرسمي للتحقيق، ان جورج فلويد قتل جراء الضغط على العنق .

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب كان ممتعضًا لما جرى في حادث مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب"، مؤكدة أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد.

وتابعت وفقًا لقناة "العربية"، أن وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكام الولايات، لكنهم فشلوا في ذلك، مؤكدة أن هناك أدلة متزايدة على تورط حركة "أنتيفا" في أعمال العنف .

وأكدت أن ترامب طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة، مشيرة إلى نشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية.