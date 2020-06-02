الوزراء: مصر تواجه أزمة كورونا بكفاءة وأنظمة صحية انهارت في دول أخرى

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوقت الذي نمر به الآن، لا يحتمل أي تهاون، فنحن نواحه أزمة عالمية واجهت كل الدول، ورأينا أنظمة صحية لدول انهارت على واقع هذه الأزمة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن مصر حتى الآن، تواجه أزمة فيروس كورونا بقدر من التفاعلية والكفاءة، لكن لا يزال هناك هامش للتحسين، ومن خلال تكليفات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نعمل على هذا الهامش، وهناك إجراءات حازمة للمحافظين، بالمتابعة من خلال لجان تفتيشية المستشفيات المخصصة للعزل، للتأكد من عدة أشياء.

وتابع: يجب التأكد من المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج والوقاية للأطباء متوفرة، وإذا كان هناك نقص يتم إبلاغ رئيس الوزراء على الفور، والتأكد بأن الأطقم الطبية تذهب لعملها دون أي إبطاء، لأننا لاحظنا خلال الفترة الماضية، أن البعض لم يلتزم بالقدر الكافي.