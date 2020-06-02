برلماني عن البحر الأحمر: تواصلت مع المحافظ بشأن عودة أعمال البناء

أعلن أحمد الضوي النائب البرلماني عن محافظة البحر الأحمر، إنفراجة في قرار وقف التراخيص وأعمال البناء بمدن المحافظة، وإيجاد حلول لها، وذلك بناء على التنسيق مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وكشف النائب أحمد الضوى في تصريحات له اليوم، فى إطار متابعة تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020، بوقف إصدار تراخيص البناء لأعمال بناء المساكن الخاصة، جرى استعراض موقف التراخيص وأعمال البناء مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك فى ضوء الظروف الخاصة بالمحافظة، المتعلقة بحجم الكثافة السكانية والبنائية، والتوسع الأفقي، وارتباط أغلب الأعمال البنائية بدعم النشاط السياحي، والعاملين فيه.

وأكد الضوي على التوافق مع المحافظ، على عرض كل الظروف الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، السابق بيانها على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل، تمهيدا لإصدار قرار يتضمن حل بخصوص لتلك الأزمة، والتيسير على المواطنين من أهالي البحر الأحمر، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.