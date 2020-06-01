عاجل.. شفاء أصغر مصابة بفيروس كورونا لرضيعة في البحر الأحمر

أعلنت مديرية صحة البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، شفاء أصغر حالة من مصابي كورونا لرضيعة عمرها عام وسبعة أشهر بمستشفى الغردقة العام ليرتفع معدل الشفاء إلى 29 حالة بالبحر الأحمر منذ بداية شهر مايو الماضي تزامنا مع قرار وزارة الصحة بتخصيص ٦ مستشفيات لحالات كورونا بالبحر الأحمر.

كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان صحفى عن شفاء أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لطفلة مصرية اسمها (لافانيا) تبلغ من العمر عام وسبعة أشهر، تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام.

أوضح مرعي أن الطفلة دخلت العزل يوم الاثنين الماضي الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي وتم عزلها وعلاجها طبقا للبرتوكول المتبع والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام حتى إتمام شفاؤها وتعافيها تماما من فيروس بعد ثبتت نتيجة سلبية العييتين المتاليتين الأخيرة.

ولفت إلى أن الطفلة لافانيا هى الحالة الثانية شفاء من مستشفى الغردقة العام حتى يبلغ عدد حالات الخروج شفاء ٢٩ حالة على مستوى محافظة البحر الأحمر.

ومن جانبه وجه مرعي الشكر للفريق الطبي المشرف والدكتور جمال المغربي بمستشفى الغردقة العام على الجهد المبذول.