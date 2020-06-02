بالصور.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز أونلاين

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ومصر بوجه خاص بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت وزارة البترول، أخذ قراءات عدادات الغاز من المنازل، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، بدء استقبال الموقع الإلكتروني للشركة، لقراءات عداد الغاز الطبيعي، وذلك من خلال تسجيل العملاء، مشيرة إلى استقبال التسجيل لمدة 15 يومًا.

وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز منزليًا أونلاين، ودفع الفاتورة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز اونلاين

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول، ومن هنــــــــا.

الضغط على خانة تسجيل قراءة العداد.

اختيار المنطقة أولا، وتحديد المنطقة التابع لها.

إدخال رقم المشترك يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

الضغط على أعرض، تظهر البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية، بعد التسجيل.

ويمكن سداد الفاتورة بأحد منافذ فوري، ابتداء من يوم 6 حتى نهاية الشهر.