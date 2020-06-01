محافظ الدقهلية بعد عودته للعمل: بروتوكول وزارة الصحة لعلاج كورونا ناجح

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن، اليوم، هو الأول في عمله بعد شفاءه من فيروس كورونا بعدما اتبع وزوجته البروتوكول العلاجي التي أقرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن البروتوكول العلاجي الذي تقره وزارة الصحة قد أثبت نجاحه معه في رحلته نحو الشفاء من ذلك الفيروس، موضحا أن الإلتزام التدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة له عظيم الأثر في عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد والسبيل الوحيد للشفاء من الفيروس.

وأكد أن مجلس الوزراء دائم الانعقاد بشكل مستمر مع المحافظين للإطلاع على مستجدات الأوضاع لديهم، مع التشديد بشكل دوري على التأكد من توافر كافة الأدوية بالمستشفيات، ومتابعه مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات.