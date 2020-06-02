بعد إصابتها بكورونا.. النائبة نشوى الديب: أواصل عملي وأتلقى العلاج

قالت النائبة البرلمانية، نشوى الديب، إنها عانت من أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أنها لا تعلم مصدر إصابتها.

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أشكر الدكتور علي عبدالعال، الذى تواصل معي على الفور، ووفر العلاج لي".

وتابعت: "علشان أنا بتواصل مع مستشفى الحميات، وعندى خبرة فى بروتوكول العلاج، جعلني أستشير الأطباء فور ظهور الأعراض عليّ، وأتلقى العلاج فى مستشفى العجوزة الآن".

وأردفت: "مازلت أمارس عملي من المستشفى دون توقف، وأتمنى أن يلتزم الجميع بالتعليمات الصحية، والإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات".