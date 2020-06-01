النائبة نشوى الديب: انتظر نتائج مسحة كورونا.. والأشعة أوضحت إصابة بالرئة

أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ،أنها بدأت فى التحسن مساء اليوم ،عقب إصابتها بفيروس كورونا .

وقالت "الديب"فى تصريح صحفى ل"الوطن"من داخل مستشفى العجوزة للعزل الصحى :صحيح أن نتائج المسحة لم تظهر نتائجها بعد ،ولكن الاشعة المقطعية أوضحت وجود إصابة داخل الرئة ،مما اثر على الجهاز التنفسى .

واستطردت قائلة :منذ شعورى بالاجهاد توجهت فورا لإجراء التحاليل اللازمة وهو امر يجب أن يتبعه الجميع للحد من المشكلات الصحية التى تصاحب الإصابة لهذا الفيروس ،لافتة إلى أن أحد الاعراض التى صاحبتها فى الايام السابقة من العزل هو "الأسهال ومغص شديد بالمعدة".

وأوضحت "الديب"، إلى أن الإصابة بالفيروس اللعين ليست بعيدة عن أحد والمطلوب أخذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس .قائلة :كنت اتخذ كافة احتياطات الوقاية من خلال ارتداء الكمامة الطبية والكحول لتطهير اليدين ،ولكن إصابتى جاءت بسبب تلاحمى مع الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل دائرتى خلال نقلهم لمستشفى حميات أمبابة .

ونفت "الديب"ما تردد عن إصابة شقيقتها المتوفاة الشهر الماضى بفيروس كورونا .وقالت :شقيقتى رحمها الله توفت بسبب عملية فى القلب وليس فيروس كورونا .

وقالت :انتظر حاليا نتائج المسحة ،ويقينى فى الله خير .

يشار إلى أن النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ،احتجزت منذ أيام داخل مستشفى العجوزة للعزل بعد ظهور أعراض فيروس كورونا ،وتخضع حاليا لبروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة .