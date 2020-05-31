فى أول تصريح من داخل العزل.. النائبة نشوى الديب: اتعديت في حميات إمبابة

أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنها تتلقى حاليا بروتوكول العلاج المقرر لمصابى فيروس كورونا بمستشفى العجوزة ،وذلك بعد ثبوت إصابتها بالفيروس .

وقالت فى أول تصريح لها من داخل غرفة العزل بالمستشفى ل"الوطن ":أنا بخير الأن ،ولكنى تعرضت فى الأيام الماضية إلى نوبات ضيق فى التنفس وانخفاض فى معدل الاوكسجين ،فضلا عن فقدان" الشهية .

وأشارت "الديب"إلى أنها محجوزة فى مستشفى العجوزة منذ ٥ أيام ،ولم تزعج أحدا بمرضها ،حيث تتلقى أفضل رعاية من الطاقم الطبى بالمستشفى .

وقالت :رغم مرضى امارس عملى من داخل غرفة العزل ،ولاسيما فى ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أبناء دائرتى بمنطقة أمبابة .

وطالبت "الديب"جميع المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم النزول الإ لقضاء أمر هام ،لافتة إلى انها أصيبت بعدوى فيروس كورونا من جراء متابعتها للحالات المرضية فى مستشفى حميات أمبابة.قائلة :التزمت بارتداء الكمامة وقفزات اليدين ،ومع هذا أصبت بفيروس كورونا وهذة ارادة الله .

واستطردت قائلة :لاتستهينوا بهذا الفيروس واستمروا فى إجراءات التباعد الاجتماعى .ويشار إلى أن النائبة نشوى الديب كانت قد واجهت ظروف قاسية بسبب وفاة شقيقتها فى الأيام الماضية .