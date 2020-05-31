رئيس التحرير

محمود مسلم

فى أول تصريح من داخل العزل.. النائبة نشوى الديب: اتعديت في حميات إمبابة

كتب:

ولاء نعمة الله
01:14 ص | الأحد 31 مايو 2020
النائبة نشوى الديب

النائبة نشوى الديب

أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنها تتلقى حاليا بروتوكول العلاج المقرر لمصابى فيروس كورونا بمستشفى العجوزة ،وذلك بعد ثبوت إصابتها بالفيروس .

وقالت فى أول تصريح لها من داخل غرفة العزل بالمستشفى ل"الوطن ":أنا بخير الأن ،ولكنى تعرضت فى الأيام الماضية إلى نوبات ضيق فى التنفس وانخفاض فى معدل الاوكسجين ،فضلا عن فقدان" الشهية .

وأشارت "الديب"إلى أنها محجوزة فى مستشفى العجوزة منذ ٥ أيام ،ولم تزعج أحدا بمرضها ،حيث تتلقى أفضل رعاية من الطاقم الطبى بالمستشفى .

وقالت :رغم مرضى امارس عملى من داخل غرفة العزل ،ولاسيما فى ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أبناء دائرتى بمنطقة أمبابة .

وطالبت "الديب"جميع المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم النزول الإ لقضاء أمر هام ،لافتة إلى انها أصيبت بعدوى فيروس كورونا من جراء متابعتها للحالات المرضية فى مستشفى حميات أمبابة.قائلة :التزمت بارتداء الكمامة وقفزات اليدين ،ومع هذا أصبت بفيروس كورونا وهذة ارادة الله .

واستطردت قائلة :لاتستهينوا بهذا الفيروس واستمروا فى إجراءات التباعد الاجتماعى .ويشار إلى أن النائبة نشوى الديب كانت قد واجهت ظروف قاسية بسبب وفاة شقيقتها فى الأيام الماضية .