خالد أبوبكر يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي: "السيرة بقت على كل لسان"

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس إدارة النادى الأهلى، ووجه رسالة لهم، قائلا: "اقفلوا على بعض.. تاريخ الأهلى مبني على الاحترام.. لكن دلوقتى أنا آسف السيرة بقت على كل لسان، وأرجوا أن تعلموا أنكم تجلسون في مجلس إدارة النادى الأهلي، وأطالب بتوحيد الكلمة، وأن تكون قرارات مجلس الإدارة واحدة.. مش دا الأهلى والكلمة الواحدة.. مش أفعال ارتجالية".

وأضاف أبوبكر أثناء تقديمه حلقة برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E": "مش كل واحد يتكلم باسم مجلس إدارة الأهلى.. وعضو مجلس الأهلى عليه التزامات كثيرة جدًا.. علينا أن نضع القانون الأساسى الداخلى والأدبى، الذى يبقى على احترام الأجيال لهذا الكيان الكبير، الذى اعتدنا عليه".

وتابع: "فيه ناس مظلومة وناس مجنى عليها، وناس تأتى سيرتهم بشر، لكنهم أرادوا كل خير، والوقائع وحضورها كان مختلفًا، وهناك حقائق أخرى، وطموحى وأملى أن يتغلب مجلس إدارة الأهلى على العيوب، وما حدث خلال العامين الماضيين بما به من أخطاء ومن عدم وحدة.. لا تتعاملوا مع أي شخص أو أى كيان إلا ولكم كلمة واحدة والمواقف واحدة.. ويجب أن لا يمثل الأهلى إلا شخص واحد.. ونحن الآن في حل عن ذكر وقائع.. ولكن لدينا أمنيات في كل أعضاء مجلس إدارة الأهلى، أن يصوبوا ويصححوا كل هذه الأمور".