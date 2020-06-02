"الصحة": سنتعامل مع المرضى بأدوية كورونا حتى قبل ظهور نتيجة "pcr"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ضم 376 مستشفى لفحص وفرز المصابين بفيروس كورونا المستجد، خفف العبء كثيرًا على مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وساعد في حصول المرضى على خدمة طبية بشكل أفضل، موضحًا أن الوزارة أيضًا قامت بزيادة عدد مقاعد مستقبلي مكالمات المواطنين عبر الخط الساخن 105، إلى 500 شخص.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة قامت بعمل تطبيق "صحة مصر"، وتجاوز مستخدميه مليون شخص، يُتيح الإبلاغ عن حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك يُتيح معرفة أقرب مستشفى يذهب إليه أي مواطن، حال ظهور عليه أعراض فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن صحة وحياة المواطن على رأس أولويات الوزارة والدولة، لذا قررت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عدم انتظار نتائج الـ "pcr" للمرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، فبدلًا من أن كان المريض ينتظر نتيجة تحليله للحصول على العلاج أو توجيه إلى أقرب مستشفى عزل، أقرت الوزيرة بأخذ الفحص الإكلينيكي العادي والأشعة العادية والمقطعية في الحسبان، وكذلك تحليل الدم.

وتابع: "التحاليل العادية دي لو أظهرت إن فيه مشاكل لدى الشخص، يتم التعامل معه على أنه مريض كورونا، حتى ظهور نتيجة مسحة (pcr) الخاصة به، مش مضطرين إننا ننتظر نتيجة المسحة، لأنها بقت حاجة ثانوية، وليست أساسية عشان السرعة في التعامل مع المريض، وأوفر له علاج".