نقيب أطباء القاهرة تصف أصحاب مستشفيات خاصة بـ"تجار أوبئة": يستغلون أزمة كورونا

شنت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، هجومًا حادًا على المستشفيات الخاصة، بسبب استغلالهم لحاجات المواطنين في ظل جائحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن هناك مغالاة واستغلال لأزمة كورونا، من بعض المستشفيات الخاصة، فهناك فواتير باهظة الثمن، وغير منطقية لعلاج كورونا، واصفه إياهم بتجار الأوبئة وسفاحين الأزمات.

وأضافت "غالب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أنها طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع معايير ومحاسبة للمستشفيات الخاصة، وبالفعل صُدر قرارًا بتسعيرة إجبارية للمستشفيات الخاصة، لعلاج مصابي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أكدت نقيب أطباء القاهرة، أن العزل المنزلي، مفيد بدرجة كبيرة جدا لمرضى فيروس كورونا ولمن حولهم، فضلًا عن أهمية الاهتمام بالصحة النفسية، حيث أن 85% من مرضى كورونا، لا يحتاجون إلى المستشفيات إلا في حالات ضيق التنفس الشديد.