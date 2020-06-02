رئيس "سوهاج" يوافق على إنشاء أول مركز لموازنة البرامج بالجامعات

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، في جلسته رقم 156 لشهر مايو، على إنشاء مركز "موازنة البرامج والأداء".

وقال رئيس الجامعة إن هدف إنشاء المركز دعم إعداد الموازنات المالية للجامعة في ضوء التوجه الجديد لوزارتي المالية، والتخطيط والإصلاح الإداري بربط برامج الموازنات بمؤشرات الأداء وتعظيم الشفافية ومشاركة مديري الإدارات المختلفة في وضع هذه الموازنات؛ لتقليل الهدر في الموارد وتعظيم الاستفادة منها في ضوء التوجهات العامة للدولة وبرنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بكلية العلوم وخبير الجودة، كُلف بإدارة المركز كوحدة ذات طابع خاص.

وقال الدكتور أحمد الخطيب، إن من أولى المهام سيكون وضع خطة العمل التنفيذية؛ لإعداد الموازنة السنوية، وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، كما سيقدم المركز الخدمات التدريبية لتأهيل الكوادر بالمؤسسات الحكومية المختلفة لإعداد الموازنات في إطار النهج الجديد لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.